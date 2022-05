Drame à l'hôpital Mame Abdou : Les instructions du Président Macky Sall

" Cette enquête ne s'arrêtera pas à cet hôpital. Les services de néonatalogie seront audités, après ce qui s'est passé à Linguère et à Tivaouane ", a déclaré le Chef de l'Etat, demandant une enquête approndie afin de savoir les causes réelles de ces drames répétés. Ainsi, le courant et d'autres points seront évoqués pendant l'enquête, qui est déjà en train d'être menée par l'Inspection générale d'Etat et la Division des Ivestigations Criminelles (DIC). Sur ce, le Président invite à laisser les personnes chargées de l'enquête, travailler et à ne pas se précipiter pour condamner.



Macky Sall a par ailleurs appelé au sens de la responsabilité et de la conscience partout dans ce pays. Avant de rappeler que les hôpitaux (200 lits...) de Tivaouane et Le Dantec, étaient sur le point d'être modernisés. Et que le lancement était prévu pour lundi prochain, mais entre-temps, l'incendie a tué onze nouveaux-nés.



Enfin, le Chef de l'Etat a présente ses condoléances au Khalife des Tidianes, aux familles des victimes et à tous les Sénégalais.