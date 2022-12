Drame au stade de Richard Toll: La grue cède et fait chuter mortellement Omar Ly et Sadibou Sow Un drame au stade de Richard Toll. La grue qui facilitait les travailleurs à accéder au sommet des pilonnes a cédé faisant deux morts.

Quelques années après la mort d'un jeune électricien au stade Mawade Wade de Saint-Louis, l'installation des projecteurs du stade municipal de Richard Toll a fini au drame faisant cinq victimes dont deux morts et trois autres qui s'en sont sorties avec des blessures.



Les deux victimes sont Cheikh Oumar Ly et Cheikh Saadibou Sow, jeunes ouvriers qui ont perdu la vie lors des travaux effectués sur les projecteurs du stade. En effet un câble de la grue qui servait d'escalade a cédé avant de faire une chute brutale qui a causé l'irréparable.



Les corps sans vie sont achemines a la morgue de l'hôpital de Richard Toll et les blesses évacués au niveau de la dite structure.



Adama Sall (Saint-Louis)





