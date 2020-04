Drame aux Almadies: Hiba Thiam, finalement enterrée dans la discrétion à Yoff

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Avril 2020 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

Morte lors d’une soirée privée dans un appartement meublé aux Almadies, la jeune dame Hiba Thiam a été finalement inhumée dans la plus grande discrétion au cimetière musulman de Yoff.



Cependant, ses compagnons en l’occurrence Dame Amar, Diadia Tall, Louty, Nekh, et Choupette, ont été tous déférés au parquet ce mercredi.

