Drame conjugal: une belge 80 ans de tuée et enterrée à quelques mètres de... Le crime parfait? Un drame conjugal qui a vu la mort d'une belge tuée par son époux sénégalais.

Lundi 21 Décembre 2020 à 06:38



La Belge José Christian, âgée de 80 ans, a été tuée et enterrée dans un champ à côté de l'autoroute à péage, sur la route de Tassette, rapporte L'Observateur.



Le corps sans vie a été retrouvé en état de décomposition très avancé. Le présumé meurtrier serait son époux sénégalais âgé de moins de 50 ans.



M. G. Sarr, pour ne pas le nommer, a fini par craquer et avouer son crime devant les enquêteurs avant de leur montrer où il avait enterré sa femme.



La défunte vivait à Thiès avec son mari et sa coépouse. Le mari aurait détourné tout son patrimoine foncier.

