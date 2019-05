Drame d’Eloubadir: Macky Sall offre un million pour chaque personne décédée

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 12:54

Comme annoncé dans nos précédentes publications, le Président Macky Sall a envoyé une forte délégation ce vendredi auprès des familles victimes du chavirement de pirogue à Eloubadir (Ziguinchor).



Elle était conduite par son Directeur de Cabinet Augustin Tine, selon la RFM, qui enregistre la présence de pas moins de cinq ministres dont celui de la Pêche et de l’Economie maritime. Ainsi, la délégation a au nom du chef de l’Etat, compati à la douleur des familles éplorées et présenté les condoléances de la Nation.



Elle a cet effet, remis 1 million de francs Cfa pour chaque personne décédée et 3 millions pour l’ensemble des rescapés.

