Drame de Demba Diop : Liberté provisoire pour les 2 derniers jeunes Ouakamois

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|

Les onze jeunes Ouakamois emprisonnés à Rebeuss dans l'affaire du drame de Demba Diop sont désormais tous libres. Deux des fans de l'Uso, qui restaient en prison, viennent d'obtenir la liberté provisoire. Il s'agit de Mouhamet Seyni Diagne et Youssou Mbengue.



Cette libération fait suite au dépôt d'une nouvelle demande de mise en liberté provisoire formulée par Me Moussa Sarr, l'avocat des derniers détenus.



