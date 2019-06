Drame de Keur Massar : l’homme immolé par le feu s’appelle Abdou Ndiaye, marié et père de famille L’on en sait un peu plus sur l’identité de l’homme aspergé d’essence et immolé par le feu par son propre frère. Il s’appelle Abdou Ndiaye et serait marié et père de plusieurs enfants. Son bourreau, son propre frère, s’appelle Dame Ndiaye. Il serait en ce moment entre les mains de la police, selon la RFM. L’on ne connaît toutefois pas, les raisons de ce drame. Nous y reviendrons.

