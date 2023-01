Drame de Sikilo :Le khalife général de la Khadrya affiche sa compassion

Le Khalife général de la Khadrya, Cheikh Cheikhna SaadBouh TAKHIYOULAH, a affiché hier toute sa compassion suite au drame de Sikilo. « J’ai appris avec consternation l’accident survenu ce dimanche vers Sikilo, dans la région de Kaffrine, et ayant occasionné 39 pertes en vies humaines. En ma qualité de khalife général des Khadres du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées au président de la République, Son Excellence Macky SALL, aux familles des disparus et à la nation sénégalaise tout entière. Qu’Allah, dans son Infinie Miséricorde, puisse les accueillir dans Son paradis céleste. Je formule également d’ardentes prières pour le prompt rétablissement des personnes blessées » a dit Cheikh Cheikhna SaadBouh TAKHIYOULAH dans un communiqué. « Aussi, j’invite les acteurs du transport à faire preuve de prudence sur les routes pour la préservation de la sécurité des personnes et des biens. Car, « mieux vaut arriver tard que de ne jamais arriver ». D



ans cette perspective, la communauté khadrya apportera tout son soutien aux familles endeuillées pour leur permettre de surmonter cette épreuve douloureuse. Par la même occasion, j’invite la communauté musulmane à organiser des séances de prières et de recueillement pour implorer le Tout-Puissant afin qu’il préserve notre pays de ce type de tragédie » a ajouté le guide religieux, rapporte LeTémoin.