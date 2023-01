Drame de Sikilo: Les propriétaires des deux bus arrêtés

Les propriétaires des deux bus, impliqués dans l’accident tragique de Sikilo ont été arrêtés et placés en position de garde à vue. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui et pneumatiques défectueuses pour l’un, abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d’un bus de transport) et défaut d’assurance pour l’autre.



L’enquête suit son cours normal dans les locaux de la gendarmerie de Kaffrine sous la supervision du procureur de Kaolack près le Tribunal de Grande Instance de la même ville.



Le chef du parquet, Cheikh Dieng a déjà délivré les permis d’inhumation aux proches des 34 corps sans vie identifiés.