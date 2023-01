Drame de Sikilo : Plus d’une vingtaine de corps remis aux familles

Vingt-quatre heures après le choc dramatique de Sikilo, les familles des victimes commencent à entrer en possession des corps des victimes.



Après le drame de Sikilo, 24 dépouilles ont été mises à la disposition des familles éplorées, ce lundi. Leurs proches pourront, à présent, faire leur deuil et passer à l'inhumation, rapporte "iGFM".



Hier, le chef de l’Etat Macky Sall avait déclaré que seuls 20 corps étaient identifiés. Et que le procureur devra donner des instructions pour que les corps soient libérés et mis à la disposition des familles.



« Ces corps seront remis à leurs familles et le gouvernement les accompagnera dans le cadre de la solidarité », avait-il déclaré le président de la République, lors de son voyage à Kaffrine.

