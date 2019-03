Drame de Tambacounda: Le chauffeur du Pur condamné

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|



Ibrahima Ndoye, l’un des chauffeurs du candidat Cheiklh Issa Sall a été condamné ce mercredi à 6 mois avec sursis par le Tribunal de Grande instance de Tambacounda. Il a été jugé coupable d’homicide involontaire dans l’affaire du meurtre du nommé Cheikh Touré et relaxé du délit de fuite.



Conducteur de moto "Jakarta", Touré a été renversé par un véhicule du cortège d’El Hadj Issa Sall qui tentait d’échapper à la furie des conducteurs de motos Jakarta.



Un peu plus tôt, des affrontements avaient opposé des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar à la sécurité du PUR, débouchant sur la mort d’un jeune militant de la mouvance présidentielle.



Quatorze éléments de la garde rapprochée du candidat du Pur ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.











Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos