Drame du Stade Demba Diop: Le dossier reste sans suite, 4 ans après

L'enquête sur le drame du stade Demba Diop, ayant enregistré 8 morts, n’a pas encore connue de suite, 4 ans après.



Ainsi, les familles des victimes qui réclament justice, regrettent cette situation. D'après "L’Observateur", lesdites familles projettent pour la mémoire des victimes, un récital de Coran, le 15 juillet prochain à la Grande mosquée de Mbour.



Dans cette affaire, révèle-t-on, tous les suspects ont bénéficié d’une liberté provisoire et il n'y a plus un seul coupable derrière les barreaux.



A retenir que ce drame est survenu le 15 juillet 2017, lors de la finale de la Coupe de Ligue.



