Drame du quartier Hersent de Thiès: comment Coumba Yade a été tuée On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Coumba Yade, du nom de cette jeune fille de 18 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans la chambre de son copain, au quartier Hersent, à Thiès, mardi dernier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

En effet, selon L’Observateur qui révèle les résultats de l’autopsie, la jeune fille est morte d'un traumatisme du rachis cervical avec fracture, suivi d'abus sexuel. Son copain, donc présumé meurtrier aurait fracassé le crâne de sa victime, avant d'abuser d'elle sexuellement.



Son petit ami, Mamadou Saliou Baldé, originaire de la Guinée, suspecté du crime, est toujours en fuite.

