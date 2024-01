Drame en fin d’année à Keur Massar: Un apprenti-chauffeur atrocement tué

Une scène tragique suscite l'indignation dans la banlieue dakaroise. Un apprenti-chauffeur a été atrocement tué puis abandonné sur les lieux du crime au quartier Elhadji Pathé.



D.M, âgé d'environ 26 ans, a été retrouvé baignant dans une mare de sang, selon des sources de Seneweb.



Informés du drame dans la nuit du 30 décembre vers 23h, les éléments de la brigade territoriale de la compagnie de Keur Massar se sont aussitôt rendus sur place.



L'apprenti-chauffeur présente de blessures graves au visage et au bas ventre



Arrivés à destination, les gendarmes ont constaté un corps inerte et ensanglanté avec des blessures apparentes au niveau du bas ventre et au visage.



Après le constat, l'enquêteur en chef de cette brigade a réquisitionné les services d’un médecin-légiste pour autopsie. Le corps de ce célibataire sans enfant a été déposé à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff par les sapeurs-pompiers.





Selon toujours Seneweb, le meurtrier de cet apprenti-chauffeur n'est pas encore identifié. G.S, oncle de la victime, a seulement confié aux gendarmes que son neveu a été mortellement poignardé suite à la découverte du corps dans la nuit du 30 décembre dernier.





Les enquêteurs de la brigade territoriale de gendarmerie de Keur Massar sont à pied d’œuvre pour déterminer les circonstances du crime et identifier l'auteur.