Drame routier à Goudiry : Deux agents de la DCSOM perdent la vie dans un accident Un terrible accident s’est produit ce vendredi, aux alentours de 15h30, à la sortie de Goudiry en direction de Kidira. Une collision impliquant un camion immatriculé au Mali et un véhicule de la Direction Contrôle et Surveillance des Opérations Minières (DCSOM) du ministère des Mines et de la Géologie a coûté la vie à deux agents et fait deux blessés.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 10:12

Les victimes décédées sont Moustapha Sow, chauffeur, et Anna Badiane Badji, ingénieure géologue topographe. Leurs corps ont été acheminés à la morgue de l’hôpital régional, tandis que les blessés ont été pris en charge médicalement.



D’après des sources proches de l’enquête, le chauffeur du camion malien a été appréhendé par la gendarmerie de Bakel. Placé en garde à vue pour homicide involontaire, il devra répondre de ses actes devant la justice. Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.



Dans un communiqué empreint de tristesse, le Syndicat National des Travailleurs des Mines et de la Géologie (SNTMG/CNTS) a rendu hommage aux victimes : « Le SNTMG/CNTS a le regret de vous annoncer les décès de leurs camarades et collègues : Anna Badiane Badji, ingénieur géologue topographe en service à la DCSOM, et Moustapha (Mohamed) Sow, chauffeur à la DCSOM. Décès survenus par accident sur la route de Tamba au retour d’une mission.



Cet accident tragique rappelle les nombreux dangers liés aux déplacements professionnels sur les routes nationales, souvent mal entretenues et à fort trafic. Une perte douloureuse pour le ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que pour leurs proches et collègues.

« Prières pour le repos de leurs âmes. »



