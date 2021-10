Drame sur la corniche de Tivaouane : 2 morts par noyade, originaires de Pout Un drame s’est produit sur la corniche de Tivaouane. Deux enfants (2), originaires de Pout, répondant respectivement au nom de Cheikh Diop et Souleymane Ciss sont morts noyés dans le bassin de rétention, sis à la corniche, non loin du dara où ils étaient internés.

D’après le Serigne Daara , c’est dans la nuit du vendredi dernier, que l’inquiétude avait commencé à s’installer dans le daara. C’est en ce moment que leur absence a été constaté. Après de vaines recherches sont effectuées jusqu’à tard dans la soirée.



Finalement, le samedi vers 19h, leurs corps ont été découverts, flottant sur les eaux du bassin.



Alertés, les sapeurs-pompiers de la cité religieuse, sont venus repêcher les corps sans vies de ces deux talibés. Et, les corps des défunt talibé sont transportés à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabah.



Seulement, les populations dénoncent encore, un problème d’insécurité au niveau de ces bassins, non protégés.



