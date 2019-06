Drame: un vieil homme retrouvé ligoté et abattu à Thiaroye

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 12:42

Un homme d’une soixantaine d’années, a été retrouvé ligoté et abattu, ce matin à Tally Diallo de Thiaroye, par des assaillants.



Les agresseurs ont défoncé un magasin et emporté avec eux des bidons d'huile. Père de 6 enfants, monogame, le défunt exerçait depuis 20 ans le métier de gardien pour nourrir sa famille.



Le corps sans vie est acheminé à l’hôpital CTO de Grand-Yoff pour autopsie.















Africa 7

