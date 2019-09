Drogue: 52 cornets et 125 g de chanvre indien retrouvés chez un receveur de bus Tata

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019

Le receveur de bus Tata Djibril Guèye a été arrêté avec 52 cornets et 125 g de chanvre indien. Le parquet a requis deux ans de prison ferme contre lui. L'affaire a été évoquée, hier, à la barre du tribunal, selon le quotidien L'As qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce jeudi.



Le mis en cause qui a nié les faits, avoue que la drogue lui a été confiée par un client qui était monté à bord. À sa descente, il a oublié le sachet et ce n'est que plus tard, qu'il a découvert que le sac contenait du chanvre indien.



Il a ramené le tout chez sa copine qui a remis le sachet à un policier.

