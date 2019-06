Drogue : ANCS sensibilise les drogués de l’intérieur du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

L’Alliance nationale des communautés de santé (ANCS) sillonne l’intérieur du pays pour sensibiliser les consommateurs de drogue sur les maladies auxquelles, ils ont exposé. L’organisation a engagé un Caravane itinérant, quittant Dakar pour aller vers Fatick, Kaolack et Ziguinchor.



L’un des responsables de cette entité, Aliou Sow, évoquant le Sida et la tuberculeuse qui sont des maladies qui touchent une bonne partie des drogués, a signale que des présentations se feront dans différentes localités du pays. Et dans le cadre des présentations, ils s’en profiteront pour expliquer les dangers de la drogue sur la santé des consommateurs.



L’Alliance est accompagnée dans cette campagne de médiateurs comme Ousmane Guèye. Ces médiateurs, informe-t-il, sur les ondes de Sud FM, étaient des repentis de la drogue. Donc, il estime que ce sont eux, qui sont plus habilités à fournir des détails sur les méfaits de la drogue.



Ces médiateurs trouvent que le consommateur de drogue est un malade et sa place n’est pas dans les prisons, mais, dans les centres de traitement.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos