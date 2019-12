Drogue: La police saisit 41 kilos de chanvre indien de type «Brown»

Lundi 2 Décembre 2019

L'Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (Ocrtis) vient de saisir 40 kilogrammes de chanvre indien de type «marron» au village de OuroHimadou. La localité est située à 9 km de Kidira. Ladite drogue était convoyée, dimanche dernier, à bord d'un véhicule par des individus qui ont réussi à prendre la fuite, renseigne la police.



72 heures plus tôt, la même brigade a interpellé, le jeudi 28 novembre 2019, deux individus trouvés en possession de 02 kilogrammes de chanvre indien de la variété dite «verte», au quartier HLM 1 et à Missirah.

