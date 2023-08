Drogue: Les services de la DOCTRIS de la Police nationale ont saisi une importante quantité Les services de la DOCTRIS de la Police nationale ont saisi du jeudi 27 au vendredi 28 juillet 2023, une importante quantité de drogue, respectivement à Kaffrine, à Grand-Yoff, à Diouloulou et à Mbour et procédé à l’arrestation de 4 individus, dont 3 de nationalité nigériane et un sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 05:28

Saisie d’une charrette transportant 4 colis de chanvre indien d’un poids total de 110kg, la Brigade Regionale des Stupéfiants de Kaffrine de l’OCRTIS, a procédé à l’interpellation dans la forêt de Keur Mbouck (Kaffrine), ce jeudi 27 juillet 2023 à 3h20min, du nommé A. BA. Les autres occupants ont réussi à prendre la fuite après une course poursuite. Une enquête est ouverte.



Les éléments de la Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) de la Police nationale ont procédé, le jeudi 27 juillet 2023 vers 16h à Grand-Yoff, à l’interpellation de trois (3) ressortissants nigérians avec deux (2) kg de cocaïne d’une valeur de 19.650.000fr. Ces interpellations font suite à une information exploitée par les éléments de ladite division.



La prétendue transaction, précédée d’un premier contact, devait se tenir en face du commissariat de Grand-Yoff. Les équipes dépêchées sur le site ont pris en filature ont pris en filature la source ainsi que les deux suspects dès leur arrivée sur le point du rendez-vous jusqu’au domicile de ceux-ci. Une fois la présence du produit confirmée, les trafiquants se sont retrouvés dans le piège tendu, avant d’être successivement alpagués avec les 2kg de cocaïne et la somme de 30.000fr.



Poursuivant, une perquisition a été effectuée chez le sieur KALU à Fadia où son colocataire CHUKWUDI a été cueilli avec une somme de 445.000fr. Des diligences sont entreprises pour déterminer la maison du complice avec le concours de la Division spéciale de la cyber sécurité.



Exploitant un renseignement confirmé de culture de chanvre indien dans le village de KOUDOUBE (situé à 7km de DIOULOULOU), les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Ziguinchor se sont transportés, ce jeudi 27 juillet 2023, sur le lieu indiqué aux fins d’investigations et d’interpellations. Au total, 300 pieds de cannabis d’un poids total à la pesée de cent dix (110) kg. Ces herbes ont été emblavées sur une superficie d’un demi hectare. A ce jour, aucun des habitants de la localité n’ayant revendiqué la paternité de la plantation, permettant de pousser les investigations malgré l’enquête de voisinage qui a été faite. Les enquêtes se poursuivent afin de mettre la main sur le ou les propriétaires dudit champ.



Les éléments de l’Unité de Lutte de Mbour ont saisi à Djiffer, ce vendredi 28 juillet 2023 vers 21h30min, 20 colis de faux médicaments et 2 moteurs de pirogues. A l’issu de l’inventaire effectué, les produits sont composés du Cotimtablets (3 sacs avec un poids de 141kg), du Dyclosa 50 (5sacs et demi avec un poids de 219,06kg), du Viagra M18 et Henigra 100 (3 sacs avec un poids de 124,1kg), du super peptee (9 sacs avec un poids de 296,66kg). Les suspects ayant réussi à prendre la fuite, les recherches sont en cours pour identifier les propriétaires.



























Ousmane Wade