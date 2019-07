Drogue au Port de Dakar: 9 personnes déférées au Parquet, la marchandise estimée à 150 milliards F Cfa

Neuf (9) des quinze (15) personnes arrêtées dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar ont été présentées hier au Procureur de la République. Il s’agit de quatre(4) Sénégalais, deux (2) Italiens, deux (2) Allemands et un (1) Français. Il ressort de l’enquête que des indices graves et concordants de nature à laisser croire qu’elles peuvent être les auteurs ou complices de ce trafic. L’Observateur, infirme qu’ils ont fait l’objet d’un premier retour de parquet et vont passer le week-end dans des commissariats de Dakar, puisque le Maître des poursuites n’a pu les entendre. Mais le journal croit savoir qu’il va demander l’ouverture d’une information judiciaire et saisir éventuellement le Doyen des juges d’instruction.

D’ailleurs, le Procureur Serigne Bassirou Gueye a effectué le déplacement avant-hier au Port de Dakar pour mesurer les ampleurs des saisies opérées dans cette grosse affaire. Car les sources douanières parlent d’une saisie d’une valeur de 150 milliards environs.

