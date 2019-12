Drogue saisie à la Cité Mixta: 3 filles transformées en esclaves sexuelles, de nouvelles têtes tombent Oumy S., Fatou M. et Adja W. S. étaient devenues des esclaves sexuelles au service du baron de la drogue, K. Cissé arrêté par les éléments de l'Ocrtis, obligées de coucher avec des clients du trafiquant de drogue. Arrêtées, elles ont été finalement libérées, rapporte "Libération".

Toujours selon le journal, la cocaïne a été volée chez un narcotrafiquant Nigérian Akubuogo Chukwuebuka, avec la complicité de son bailleur, Bismilay, arrêté à son tour, samedi dernier, chez lui, à la Cité Djily Mbaye, de même que le Nigérian, également cueilli dans son appartement à Nord Foire.



D’autres personnes, Mbacké Lô, Cheikh Ndiaye et Baye Cissé Lam ont été également arrêtés dans cette affaire.



24 boulettes de cocaïne et 3 pierres de crack volés chez le Nigérian, ont été saisies par les policiers. une information judiciaire pour association de malfaiteurs, trafic de cocaïne, cession de cocaïne, menace de mort et proxénétisme, a été ouverte par le parquet, indique, encore le journal.

