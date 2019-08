Drogue saisie au Port : Arrestation d’un nouveau "gros poisson" dans un restaurant à Yoff L’affaire de la cocaïne saisie au Port de Dakar connaît un nouveau rebondissement. Ismaila Ousmane Bâ, un autre gros poisson est tombé alors qu'il s'apprêtait à quitter le Sénégal.



De nationalité française et d'origine sénégalaise, Bâ né le 14 avril 1971 à Seine-sur-mer, en France, a été arrêté dans un restaurant à Yoff virage, rapporte Libération repris par seneweb.



Déféré au parquet vendredi dernier, Bâ sera édifié sur son sort ce lundi. Le journal indique qu'il avait contacté le transitaire Vieux Diop pour récupérer les 238 kg de drogue saisis au Port de Dakar.



Il avait envoyé son "boy" dans son appartement sis au Point-E pour récupérer ses affaires. Ce dernier, qui se déclarait maçon, sera arrêté.



Dans l'appartement de Bâ payé à 800 000 Fcfa le mois, les enquêteurs découvrent des puces téléphoniques, des cartes bancaires, plusieurs téléphones et une Mercedes.



Arrêté, Bâ déclare qu'il est un honnête homme d'affaires et qu'il est le propriétaire, depuis 2014, de la société d'import-export "Agro-Market" sis à Colobane.



Le journal indique que Bâ a été condamné en France, entre 1992 et 2015, pour recel de biens provenant d'un vol, association de malfaiteurs, complicité de meurtre et trafic international de drogue.



