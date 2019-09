Drogue saisie au Port : L'Ocrtis arrête le transitaire Mathew Fall

Le transitaire Mathew Fall vient d'être arrêté dans l’affaire de la cocaïne saisie au Port de Dakar. Son arrestation vient suite à celles de ses autres collègues, V. Diop et M. Ndiaye. Le mis en cause a été cueilli chez lui, par les éléments de l'Ocrtis, à la Cité des Nations Unies de Guédiawaye.



Ainsi, les policiers ont cru que Mathew Fall a facilité la fuite d'un ressortissant Espagnol, considéré d’être le cerveau de l'opération.



Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les limiers ont découvert un chèque de 3 millions FCfa émis à son nom par Ibrahima Thiam, alias Toubey et plusieurs billets de peso uruguayens.



