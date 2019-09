Drogue saisie au Port: Le mécanicien du navire Grande Nigéria, arrêté

L’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar continue de faire parler d’elle. Le mécanicien du navire Grande Nigéria vient d’être arrêté. Mamadou Niang, alias «Modou Ngattan», a été placé en garde-à-vue. Il a passé toute la journée d’hier vendredi à la cave du Palais de justice. Cette arrestation vient suite à celle d’Ibrahima Thiam, alias Toubèye qui s’est livré et du transitaire Matthew Fall.



Interrogé par les limiers de l’Ocrtis, il a avoué qu’il était avec Toubèye dans la voiture de son ami stationné vers le Casino du port, le jour de la première saisie de la drogue. Toubèye a joint une personne, dont l’identité n’est pas dévoilée, pour lui proposer 5 millions afin de sortir la drogue du Port. Ce dernier a refusé et demandé à Toubèye d’attendre le lendemain…

