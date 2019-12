Drogue saisie au Port: Nouveau rebondissement dans l’affaire

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

Énième rebondissement dans l'affaire de la drogue saisie au Port de Dakar. Le juge d’instruction vient d'accorder la liberté provisoire à El Hadj Elimane Sèye.



Selon le journal "Libération" qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, ce dernier a été arrêté au Point E où il était venu récupérer les affaires d'Ismaïla Ousmane Bâ, alors activement recherché par la Police pour son implication dans cette affaire. D’ailleurs, c’est Sèye qui avait conduit les enquêteurs dans un restaurant, sis à Yoff, où le sieur Bâ a été finalement arrêté.



A signaler que plusieurs personnes dont le couple allemand (Lukas Schmitzberg et Carolin Verena Spanzl), le capitaine italien du bateau "Grande Nigeria", Mattera Borgia Pasquale et son compatriote Paolo Almalfitano, ont déjà bénéficié d’une mise libération provisoire. Ces derniers ont même quitté le pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos