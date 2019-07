Drogue saisie au Port: Un nouveau rebondissement dans l’enquête

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire de la drogue saisie fin juin et début juillet au Port de Dakar, n’en finit de connaître des rebondissements. Alors que la police sénégalaise et les experts d’Interpol, à Dakar, cherchent les ramifications de cette affaire, Libération révèle que le ou les auteurs d’une partie de la drogue volée, n’ont toujours pas été identifiés.



Les trois individus arrêtés dans ce cadre-là, sont manifestement des lampistes. Interrogé sous le régime de la garde-à-vue, le nommé Daouda Bâ qui avait par devers lui, 719 grammes de cocaïne et avait révélé que la drogue lui avait été remise par Beydi Thior. Ce dernier interrogé à son tour, a déclaré que la drogue lui a été remise par son ami Ousmane Barry. Informaticien de son état, celui-ci soutient de son côté l’avoir trouvée dans l'ordinateur d’un client. Et, malgré la ténacité des policiers, il a persisté dans cette version surréaliste. Pis, il était incapable de livrer le nom du fameux client pour lequel il aurait réparé l’ordinateur.



Sûrement que la délégation judiciaire confiée au Commissariat central de Dakar, va permettre d’identifier X dont l’identité demeure tout un mystère.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos