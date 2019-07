Drogue saisie au Port de Dakar: 15 personnes arrêtées, d’autres suspects identifiés et activement recherchés

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête ouverte par la douane en collaboration avec les forces de sécurité (police et gendarmerie) sur la drogue saisie au Mole 1 du port de Dakar, commence à livrer ses premiers secrets. Quinze personnes, toutes de nationalité sénégalaise, ont été arrêtées, renseigne « L’Observateur ». Il s’agit d’un des commandants des deux navires mis en cause, les membres d’équipages et des personnes qui ont approché ces véhicules dès leur arrivée au Port de Dakar.



Le quotidien Dakartimes ajoute que les investigations ont permis d’identifier d’autres possibles donneurs d’ordres, bien connu dans le milieu. Il s’agit d’un étranger du nom de G.E, de deux Sénégalais, I. Thiam et M.Fall.



L’enquête de leurs communications a été tracée. Ils sont tous placés en étroite surveillance et pourraient être arrêtés.



L’Observateur annonce que des experts en drogue d’Interpol sont attendus dans les prochaines heures à Dakar, pour aider les forces de sécurité à avancer dans l’enquête.



Pour rappel, la première saisie est partie d’un transitaire. Ce dernier a été contacté le 26 juin dernier par les responsables d’un chargement pour faire sortir des téléphones portables. Il avait accepté mais, c’est lorsque les gars lui ont proposé 10 millions, qu’il a commencé à douter. Finalement, les convoyeurs ont accepté de lui révéler qu’en vérité s’il s’agit de la drogue.



Ainsi, pris de peur, le transitaire informe un douanier. Lequel saisit à son tour ses supérieurs qui se transportent sur les lieux. Sur place, les douaniers ont découvert 238 Kg de cocaïne soigneusement emballés dans ses sacs, mis dans un lot de 24 Renault neufs.



Alors que les forces de l’ordre étaient mobilisées pour enquêter sur les personnes mises en cause, une quantité plus importante a été découverte dans la nuit de samedi 29 au dimanche 30 juin 2019. Il s’agit 798 Kg de cocaïne convoyé par un navire de la société Grimaldi dénommé « Grande Nigéria » et battant pavillon italien.



La drogue a été découverte sur 15 véhicules dans un lot de dizaines de Renault neufs (même type de véhicules que ceux qui avaient servi de cache aux 238 Kg de cocaïne saisis).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos