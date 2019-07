Drogue saisie au port: Macky Sall préside une réunion de sécurité et demande l’accélération des investigations Rentré, hier, au Sénégal, en provenance du Japon, le chef de l’Etat, s’est automatiquement rendu au palais de la République pour présider la réunion du Conseil de sécurité qui se tient les lundis avec les différents organes en charge de la sécurité du pays. Selon "L’Observateur", cette affaire de drogue saisie au port était au centre des discussions. Le chef de l’Etat a demandé l’accélération des investigations et la coopération avec les organismes internationaux susceptibles de faire la lumière sur cette affaire.

