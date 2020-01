Drogue saisie en mer : quatre suspects recouvrent la liberté Mbaye Athie, Oumy Khairy Kane, Silèye Diallo et Alpha, arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans l’affaire des 750 kg de cocaïne saisie par la marine nationale en mer, ont été libérés, hier, par la Chambre d’accusation, selon Libération. Ils avaient été arrêtés après la délégation judiciaire faite par l’Octris, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|



