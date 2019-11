Drogue saisie par la Marine : Un des suspects est un ancien cadre dans une grande société d’électricité

Au total, six personnes ont été arrêtées dans l’affaire de la drogue saisie par la marine sénégalaise dans la nuit du samedi 31 octobre à 120 km de Dakar, parmi eux, Mbaye Athie. Ce dernier, contrairement aux cinq autres, a été arrêté par les éléments de l’Ocrtis à domicilié à Nord Foire à Dakar. Le quotidien « L’Observateur » révèle que c’est lui qui aurait fourni aux trafiquants l’un des bateaux qui transportaient la drogue saisie. Ce navire qui avait à son bord Abdou Mboup et Fayçal Bout Baur, avait quitté Sonome (Mbour) pour réceptionner une partie de cette drogue en haute. Le quotidien « Libération » renseigne que le sieur Athie est un ancien cadre dans une grande société. Il avait monté ses propres affaires dans le secteur de l'électricité après un départ volontaire.

