Drogue saisie par la Marine : les suspects inculpés et écroués

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

Au total, six personnes ont été arrêtées dans l’affaire de la drogue saisie par la marine sénégalaise dans la nuit du samedi 31 octobre à 120 km de Dakar. Il s'agit de Lamghmouri Said, Faisal Bout Baur et Amadou Mboup, Athie, Sean Robert Chapman, John Silos. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier, pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue, blanchiment de capitaux et complicité et contrebande en bande organisée, informe L'Observateur dans sa livraison de ce mardi.

Le parquet a transmis le dossier au Doyen des juges pour l'ouverture d'une information judiciaire.



