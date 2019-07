Drogue volée au Port: Le DG de Dakar-Terminal, écroué

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Il y a du nouveau dans l’affaire de la cocaïne saisie au Port de Dakar et qui a été volée. En effet, de hauts responsables de la société Dakar-Terminal dont le directeur général, ont été arrêtés et déférés, hier, au Parquet.



Ils sont poursuivis pour vol et complicité de vol. A noter que trois personnes ont été déjà arrêtées dans cette affaire de drogue volée.



Le présumé cerveau, B. Thior, est un influent baron du trafic de la drogue dure.

