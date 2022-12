Droit à la terre : Les femmes de Kolda plaident pour un meilleur accès aux ressources productives Des terres cultivables, rien que des terres. C’est ce que veulent les femmes productrices de Kolda pour lutter contre la pauvreté et jouer pleinement leur partition dans cette œuvre commune de développement de la région, voire du pays. Elles ont lancé le plaidoyer, le vendredi dernier , dans la capitale du Fouladou, lors d’un forum sur la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives.

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’entreprenariat féminin exécuté par l’association Guné avec l’appui de la Fondation éponyme et la Mairie de Barcelone en Espagne.



À cette occasion, ces femmes productrices ont interpellé directement et à l’unisson le maire de Kolda, Mameboye Diao, par ailleurs directeur des domaines, et ses collègues des collectivités territoriales environnantes. C’est pour qu’ils leur facilitent l’accès à la terre qui, disent-elles, reste un droit dont elles veulent jouir partout dans la région.



S’y ajoute qu’elles ont réclamé, par la même occasion, des financements et des moyens de production pour développer leurs entreprises agricoles et avicoles, entre autres.



En réponse à ces préoccupations des femmes, Madame Aminata Sarr, adjointe au maire de Kolda qui a pris part aux travaux, promet de transmettre ces doléances à qui droit. Pour l’élue locale, ces femmes méritent une attention particulière et l’accompagnement des maires, pour qu’elles puissent devenir économiquement autonomes dans un meilleur délai.

