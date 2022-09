Droits de diffusion de la Coupe du monde 2022 au Sénégal : la guerre de la Com’ continue entre la RTS et Emédia La guerre de la communication entre la «Rts» et le groupe Emédia par rapport aux droits de diffusion de la Coupe du Monde 2022 au Sénégal ne faiblit pas. Le Directeur général de la «Rts», Racine Talla, charge à nouveau le groupe de médias dirigé par Mamoudou Ibra Kane, avant de rassurer les Sénégalais qu’ils suivront les matchs du mondial sur la «Rts».

D’ailleurs, nous dit « L’As », dans un communiqué, le Groupe New World Tv se dit fier du renforcement de sa collaboration avec la (Rts), notamment depuis le mois d’août 2022, grâce à l’accord, avec approbation formelle de la Fifa, entre les deux sociétés pour la diffusion en accès gratuit de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur le territoire sénégalais.



Malgré les rumeurs véhiculées et entretenues sur certains médias, ajoute la même source, c’est bien la «Rts» qui sera le diffuseur des matchs en accès gratuit pour le bonheur des téléspectateurs sénégalais.



New World Tv félicite la «Rts» pour la diligence et le professionnalisme dont son équipe dirigeante a fait preuve durant la phase précontractuelle et après la signature du contrat. Leur collaboration ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les deux groupes de médias.



