Droits de retransmission Can 2019: Le GFM n’a aucun droit !

Samedi 26 Janvier 2019

le Groupe Futur médias va-t-il retransmettre les matchs de la Can 2019 comme annoncé ? C’est la question que l’on se pose depuis la réception du communiqué de l’Union Africaine de radiodiffusion qui nous est parvenu.



Alors que ledit groupe annonçait dans la semaine avoir détenu les droits de retransmettre la can 2019, l’Union Africaine de Radiodiffusion a fait un démenti.



L’UAR informe que « jusqu’à ce jour, le 25 janvier 2019, la CAF n’a attribué la gestion des droits de retransmission de la can 2019 à aucune structure ».



Dans le communiqué, l’UAR précise qu'« à ce jour, (l’UAR) a reçu des mandats de 31 pays et de toutes les organisations professionnelles exerçant sur le continent, à savoir : le CIRTEF, le RAPAF, la SABA, et la CONFEJES ».



Pourtant, un contrat a été signé hier dans les locaux de la TFM avec Christian Lagnidé, un agent exclusif de la CAF en Afrique subsaharienne et le Directeur du groupe Futurs Médias, Birane Ndour.



Le communiqué de l’UAR signé par son directeur Gregoire Njaka dit en conclusion, « attendre sereinement la décision de la CAF ».













Wiwsport

