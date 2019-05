Du Maroc, Sidy Ndiaye Sarr dément: « je ne suis pas mêlé à l’affaire Bengeloune » Son nom a été cité dans cette rocambolesque affaire de vol de données bancaires de Wahab Bengeloune, dans laquelle, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont le célèbre ‘’jeune milliardaire de Facebook’’, Assane Lopy. Mais Sidy Ndiaye Sarr, puisque c’est de lui qu’il s’agit, nie toute implication dans cette affaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal Libération qui a relaté cette affaire dans son édition de jeudi, le vigile du leader de ‘’Wahab président’’, Abdoulaye Sané et son garde du corps, Mouhamadou Sambou sont les deux suspects qui auraient dérobés les deux cartes bancaires de leur patron, une de la Cbao et autre de la Sgbs.



Ces deux personnes auraient contacté des personnes pour les aider à effectuer des achats sur des sites en ligne en France avec les cartes. Parmi les personnes citées, Sidy Ndiaye Sarr, présenté comme un expert en la matière par Papy Kébé, lui-même, contacté par les deux employés de Wahab Bengeloune. Sidy Ndiaye Sarr qui est d’ailleurs impliqué dans une affaire pendante à la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, suite à une plainte déposée par un certain Ndiouck pour des faits similaires, selon le journal ; dément ces accusations.



Actuellement au Maroc, Sidy Ndiaye Sarr, nie toutefois toute implication dans cette affaire. Joint par Leral.net, l’ami de Assana Lopy est formel. « Je ne suis pas mêlé à cette affaire. C’est vrai, je connais Assane Lopy, c’est mon ami, mais je ne suis pas mêlé à ses histoires ». Et d’avouer, « c’est vrai que j’étais dans ces affaires, mais c’est du passé, j’ai grandi et je suis passé à autre chose. Ce sont des histoires de gosses, ces affaires-là ». Et de marteler, « j’aimerais vraiment qu’on arrête de mêler mon nom à tout, surtout à des histoires pareilles ».



Mais Libération est formel, Sidy Ndiaye Sarr aurait demandé qu’on lui envoie les cartes bancaires de Wahab Bâ et la copie de sa pièce d’identité, via whatsapp pour que le retrait soit effectué. Puis, il a appelé Dame Thiam pour lui dire qu’il allait le dénoncer à la victime, parce qu’il ne voulait pas mettre sa vie en danger. L’enquête qui suit son cours dans cette affaire, nous permettra certainement de mesurer le degré d’implication de Sidy Ndiaye Sarr dans cette affaire.













Bachir Seck

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos