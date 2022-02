Du cash après le sacre continental : Le Sénégal recevra près de 3 millliards FCfa de la CAF Le Sénégal, vainqueur de la Can 2022, se verra remettre 5 millions de dollars (soit 2 milliards 862 millions 500 mille FCfa). C’est davantage qu’en 2019 ,lorsque les Fennecs avaient touché 2 milliards 593 millions 664 mille 419,50 FCfa.

Un joli pactole qui devrait être, en majorité, versé aux joueurs et au staff technique qui ont permis au Sénégal de faire partie, enfin, du cercle très restreint des lauréats de la plus prestigieuse des compétitions africaines.



Voici la répartition des prize-money, en fonction du résultat obtenu : Champion : 4,5 millions d’euros, Finaliste : 2,75 millions d’euros, Troisième: 2,2 millions d’euros, Demi-finaliste : 2,2 millions d’euros, Quarts de finaliste : 1.03 millions euros.



« Les Lions » pourraient empocher une autre prime royale, s’ils arrivent à se qualifier à la prochaine édition de la Coupe du monde, dans la mesure où la Fédération internationale de football association (FIFA) verse un montant de 8 millions de dollars à toutes les sélections qualifiées pour ce tournoi.





