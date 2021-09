Du lourd pour la rentrée chez Canal+: Ces cinq grandes nouveautés qui attendent les abonnés Les abonnés de Canal + vont découvrir cinq grandes nouveautés dont un rappel technologique, à savoir l'application My Canal. A en croire le Directeur Sébastien Penturello, la 1ère nouveauté concerne l'univers du cinéma, l'axe 2 est la création de magazines, ensuite la création de Séries originales. La 4ème grande nouveauté est le lancement d'une chaine éducative, last but not least, le foot avec un multiplex de Ligue des Champions.

