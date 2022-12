Dualité des grandes coalitions politiques: La RV de Thierno Alassane Sall dénonce et alerte

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 10:58

A en croire L'As, la République des valeurs (RV) en a assez de la dualité médiatique entre Benno Bokk Yaakaar et Yewwi Askan Wi. Ses cadres sont montés au créneau pour le faire savoir. «Fidèle à ses principes de ne parler que de questions essentielles, le Cercle des Cadres de la République des Valeurs (Cecar) regrette les étiquettes et la désinformation distillées à notre encontre. L’absence de pluralité est un danger qui conduit inévitablement à la confrontation binaire et à la violence. Si nous voulons construire une nation solide, il est de notre devoir à tous de veiller à la vitalité démocratique», clament les responsables du Cecar qui animaient hier une conférence de presse.



Selon le patron du Cecar, Mamadou Aw, on assiste au Sénégal à une bipolarisation de la politique. «Nous ne sommes pas des arbitres. Nous avons notre projet de société et notre ligne de conduite. Être de l'opposition, c'est aussi proposer. Ce n'est pas toujours dire non. Nous avons notre offre politique. Nous ne nous attaquons à aucun leader politique. Nous avons des principes et nous les assumons. Au Sénégal, il n'y a jamais eu un seul bloc de l'opposition. Cela ne peut pas avoir lieu. C’est cela aussi le charme de la démocratie. Il ne peut y avoir un seul pôle de l’opposition», a déclaré Mamadou Aw. Cette situation, de l’avis de la responsable des femmes du parti de Thierno Alassane Sall, est favorisée par les journalistes. Très en verve, Madeleine Mendy fulmine : «Il y a Aar Sénégal. Il y a la République des Valeurs. D’autres partis aussi sont là, il faut les prendre en compte. C’est une patate chaude que vous voulez nous lancer. Mais cette dualité entre Benno Bokk Yaakaar et Yewwi Askan Wi, c’est vous les journalistes qui l’avez instituée. Pourquoi vouloir créer une dualité entre Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar ? Il faut tenir compte des autres partis. On ne se laissera pas faire». Même si son discours a heurté quelques-uns de ses camarades, ces derniers, peut-être par courtoisie politique, n’ont pas essayé de la recadrer en présence des journalistes.

Ndèye Fatou Kébé