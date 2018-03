Dugarry: "Zidane me bluffe" Dans Team Duga mercredi sur RMC, Christophe Dugarry a tressé des lauriers à Zinedine Zidane après le Real-PSG (1-2) de ce mardi, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Le membre de la Dream Team RMC Sport se dit "bluffé" par la leçon de management du coach du club Merengue.

Ce n’est pas un secret, Christophe Dugarry et Zinedine Zidane sont de vieux amis. Mais bien qu’ils se connaissent depuis près de 30 ans, Zidane a encore des cartes dans sa manche pour surprendre son ancien partenaire à Bordeaux et chez les "Bleus".



Dans Team Duga du mercredi sur RMC, Christophe Dugarry s’est tout simplement dit "bluffé" par le management du coach du Real lors de ce succès remporté la veille sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (1-2), en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.



"Ancelotti puissance 10"



"Il a tout réussi. C’est exceptionnel. Quand tu voies la double confrontation, c’est juste "Chapeau Zizou". Il me bluffe. C’est devenu un sacré bon entraîneur", lance le membre de la Dream Team RMC Sport.



"Il a remis son 4-4-2. Il s’est passé de joueurs très importants. On peut considérer que Luka Modric est le meilleur joueur du Real ces derniers mois, poursuit Dugarry. Il s’est qualifié mais il a aussi fait passer des messages. D’une, qu’il ne fait jouer que des joueurs à 100% mais aussi que les jeunes ont aussi leur chance. Il arrive à mobiliser tout le monde. Le pacte qui les lie, est renforcé. On le voit dans les accolades dans le vestiaire après le match. L’un de ses exemples a été Carlo Ancelotti et il nous fait une Ancelotti puissance 10. Le vestiaire, c’est sa maison."

