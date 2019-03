Durcissement des conditions de visite à Khalifa Sall : une décision pas opportune ni utile, selon Me Moussa Sarr La décision du juge d’application des peines de durcir les conditions de visite à Khalifa Sall à la prison de Rebeuss, suscite moult désapprobations. D’abord au sein de la classe politique, puis des juristes.

La dernière en date est celle de Me Moussa Sarr. Si la robe noire juge cette décision parfaitement légale du point de vue du droit, l’avocat au barreau de Dakar s’interroge toutefois sur l’opportunité et la pertinence d’une telle décision.



« Ce que je constate et qui me parait incompréhensible, c’est pourquoi ils ne l’ont pas fait depuis longtemps ? Pourquoi, il l’a fait uniquement pour Khalifa Sall et non les autres détenus ? Pourquoi au moment où on parle de dialogue politique d’apaisement, on prend une telle mesure ? », s’est interrogé l’avocat dans "Source A". Et de poursuivre, « cette décision ne me parait pas opportune ni utile ».

