Dynamique unitaire panafricaine : La diaspora appelle à un contre sommet France-Afrique les 9 et 10 octobre Comme lors de la première phase des luttes anticoloniales, la diaspora africaine en France recommence à s’organiser dans la Dynamique Unitaire Panafricaine qui appelle à un contre-sommet au sommet France- Afrique du président français Macron des 9 et 10 octobre 21 à Montpellier. Des manifestations et des conférences pour la fin des Accords coloniaux et le franc Cfa néocolonial seront organisées.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021 à 15:56

L’auto-organisation des diasporas africaines unies pour apporter sa contribution à la libération africaine du néocolonialisme est en route. Les exigences de mettre fin aux accords néo-coloniaux qui ont mis en place le «pré-carré» françafricain avec les bases militaires de l’impérialisme français, la zone monétaire Cfa et l’accaparement des richesses du sol et du sous-sol.



En s’organisant, la diaspora jette ainsi un pont entre les peuples d’Afrique, la diaspora africaine et le peuple devenu multinational, multicolore, multi-cultuel et multiculturel de la France laïque.



Pour jeter ce pont de la solidarité internationaliste entre les peuples d’Afrique et de France, il faut absolument frayer la voie à la prise en charge dialectique des luttes des classes spécifiques, partielles antiracistes, antifascistes et des luttes globales revendicatives du monde du travail.



La Dynamique Unitaire Panafricaine se veut être le cadre qui fédère les diasporas africaines à l’instar de ce qu’a été la Feanf (Fédération des Étudiants Noirs d’Afrique en France). Toutes les organisations africaines des diasporas sont invitées à y apporter leurs pierres.

Tribune



