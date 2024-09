Dynamisation des zones économiques spéciales : L'Apix et les Douanes unissent leurs forces

Pour soutenir cette initiative, le Directeur général de l’Apix a annoncé une tournée d’information destinée à sensibiliser les entreprises aux avantages de s’implanter dans ces espaces industriels. « Beaucoup d’entre elles ignorent les opportunités qu’offre une installation dans une Zes », a-t-il ajouté.





De son côté, le Directeur général des Douanes, Mbaye Ndiaye, a souligné que la promotion des Zes fait partie intégrante des missions de l’administration douanière, qui joue également un rôle crucial dans le soutien et la promotion des entreprises.



Il a précisé que, bien que les douanes exercent principalement une mission fiscale, elles ont aussi une mission économique importante, incluant l’encadrement des opérateurs économiques. Il a promis de soutenir l’Apix dans ses efforts pour promouvoir les Zes.





Lors de cette visite,



Solance Industries, spécialisée dans la fabrication de batteries pour automobiles et solaires, emploie environ deux cents (200) personnes et exporte ses produits vers plusieurs pays ouest-africains. Hercules Global Sarl, quant à elle, est active dans la fabrication d’huile moteur, de pneus et d’emballages.



Les deux Directeurs généraux ont ensuite visité



La visite s'est poursuivie à Diamniadio, où les délégations de l’Apix et des Douanes ont eu une séance de travail avec l’

Le Directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, accompagné du Directeur général des Douanes sénégalaises, Mbaye Ndiaye, a effectué une visite mercredi dernier dans les Zones économiques spéciales (Zes).

