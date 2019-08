Dysfonctionnement du service « Orange Money: la Senelec dégage ses responsabilités

Senelec constate que le service vente de crédit WOYOFAL de notre partenaire Orange Money est à l’arrêt depuis ce matin, à 7H 48 mn (hier).



Senelec informe son aimable clientèle que ce dysfonctionnement ne lui est pas imputable et que l’achat de crédit Woyofal peut se faire dans toutes les agences Senelec et auprès des réseaux des autres partenaires.



Il s’agit de : Boutiques Woyofal, ATPS, La Poste, WARI, Tigo Cash, Expresso (e-money), BDK (KASH KASH), In Touch, Wizall, Zuulu, JONI JONI, HEXPAY.



Par ailleurs;, une borne interactive autonome permettant d’acheter du crédit 24h sur 24 et 7 jours sur 7 est disponible au niveau de l’agence Vincens.



Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour ces dysfonctionnements indépendants de sa volonté.



Senelec s’engage à toujours vous offrir une solution d’accès au crédit Woyofal disponible et diversifiée et vous renouvelle son engagement pour une meilleure Qualité de Service.



Pour plus d’informations, veuillez appeler le Service Client de Senelec au 33 867 66 66 disponible 24H/24.











La Directrice Commerciale

