EAU-SÉNÉGAL/Le Général de Corps d’Armée Cheikh Guèye en éclaireur : Dakar et Abu Dhabi posent les derniers actes des futurs accords militaires entre les deux pays Invité d’honneur lors de la célébration du 47ème anniversaire de l’indépendance des Emirats Arabes Unis, le Général Cheikh Guèye a effectué une visite de travail de 5 jours à Abu Dhabi. Ceci est à l’actif de l’ancien Ambassadeur Emirati au Sénégal, son Excellence Mohamed Salem AL Rashdi qui, le 02 Décembre 2018, avait posé les premiers actes de la future coopération militaire entre les deux pays.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 03:27 | | 0 commentaire(s)|

C’est à l’initiative de son homologue, le Général de Corps d’Armée, Muhammad Thani Al-Rumaithi, Chef d’état-major des Forces armées des Emirats Arabes Unis que le Cemga s’est rendu à Abu Dhabi, le 8 avril, pour un séjour de cinq jours. Un séjour fructueux qui a permis de passer en revue différents axes de coopération militaire dans le cadre de la formation, du soutien et des échanges. Cette visite a également permis au Général Cheikh Guèye de découvrir d’autres facettes de ce pays, partenaire économique du Sénégal.



Une fois de plus, l’exemplarité des relations entre les deux pays n’est plus à démontrer quand on sait que les sites militaires les plus prestigieux, ont été ouverts au général Cheikh Guèye.



La délégation qui accompagnait le Cemga Cheikh Guèye était composée d’officiers généraux, officiers supérieurs et des différents chefs d’état-major des armées de Terre, Mer et Air. Une forte délégation accueillie à l’aéroport militaire Al Dhafra, située à 30 km au sud d’Abou Dabi, par le Général Obeid, Conseiller spécial de Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, Vice-Président des Émirats Arabes unis et Émir de Dubaï. Le Général Guèye et sa délégation ont été, ensuite, installés au prestigieux hôtel des Officiers d’Abu Dhabi.



Au pas de course, la délégation de l’armée sénégalaise visitera tour à tour le Mémorial des Martyrs, appelé Wahat Al Karama, en hommage aux martyrs de la nation y compris les soldats émiratis tombés au champ d’honneur au Yémen où le Cemga a été accueilli, avec une garde d’honneur militaire, par Son Altesse Sheikh Khalifa Bin Shakhboot Al-Nahyan, Directeur du bureau des martyrs de la nation où il a procédé à un dépôt d’une gerbe de fleurs.



Le summum de la visite portera sur les modalités d’établissement d’une coopération militaire mutuellement avantageuse entre les armées des deux pays notamment dans des domaines liés à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la formation technique des personnels des armées et le renforcement des équipements des forces armées sénégalaises. Abu Dhabi a proposé d’accueillir des Sénégalais dans son centre d’excellence de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, le Centre HEDAYAH qui fait figure de proue dans ce domaine.



La visite de Hidaya center a permis au général Guèye d’avoir un aperçu des missions confiées à cette importante institution qui contribue à la prévention, à la dé-radicalisation et à la réinsertion des groupes vulnérables à travers des programmes bien étudiés et ciblés.



De même, le Général de Corps d’armée Cheikh Guèye a effectué un déplacement au Collège de la Défense nationale, dirigée par le Général Rashad Al-Saadi où il a pu avoir une idée très nette sur le fonctionnement de cette institution qui forme l’élite militaire et civile émiratie, grâce à des modules de formations supérieures pour diplomates.



D’ailleurs, en clôturant la visite de la délégation sénégalaise, le Général Muhammad Thani Al-Rumaithi, a confirmé son prochain séjour au Sénégal sur invitation de son homologue.



Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos