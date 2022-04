EDUCATION : Un rapport de l'Unesco insiste sur la nécessité de garder les garçons à l'école

Dans sa démarche de ne laisser aucun enfant pour compte, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science et la Culture (Unesco) a élaboré le premier rapport mondial sur le décrochage scolaire des garçons. Ce rapport a regroupé des informations de plus de 140 pays.



D'après le document publié, ce jeudi 07 avril, lors d'un wébinaire International organisé par l'Unesco, en partenariat avec Promundo et le Secrétariat du Commonwealth, «les garçons sont plus susceptibles que les filles de redoubler en classe, de ne pas aller au bout des différents niveaux de scolarité et d'avoir de moins bons résultats à l'école». Plus de 132 millions de garçons sont actuellement déscolarisés dans ces pays.



Le rapport estime que s'atteler à la résolution de ce problème représente non seulement un avantage pour l'apprentissage, l'emploi, le revenu et le bien-être des garçons, mais s'avère également très utile pour parvenir à l'égalité des genres et obtenir des résultats souhaitables sur le plan économique, social et sanitaire.

