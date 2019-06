EL Hadji Daouda Faye : « Aujourd’hui des retraités sont nommés Directeurs de société » EL Hadji Daouda Faye a jeté une grosse pierre dans le jardin du chef de l’Etat. Déplorant le manque d’emplois chez les jeunes, l’ancien ministre des Soprts a indiqué qu’« aujourd’hui, des retraités sont nommés Directeurs de sociétés. Quand vous ne faites pas de la politique, on ne vous prend pas ». Invité de l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche, Daouda Faye a déploré que de plus en plus, « les agences prennent la place des PME ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2019 à 13:06



