EL Hadji Daouda Faye : « le dialogue est folklorique, il faut plutôt des consultations » Le dialogue national lancé le 28 mai dernier n’agrée par El Hadji Daouda Faye. Selon l’ancien ministre des Sports, « le dialogue est folklorique. Le président ne doit pas participer à un dialogue, il faut plutôt faire des consultations, sans engagement, avec les partis politiques les plus représentatifs, qui sont à l’Assemblée nationale, la société civile et les grands intellectuels ». Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, Daouda Faye a souligné qu’après chaque élection, on appelle au dialogue.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2019 à 13:22



